Ophef over schrappen cowboys en indianen, Utrechts podium houdt voet bij stuk

Hij dacht dat het probleem allang uit de wereld was, totdat vanmorgen De Telegraaf verscheen. Die schreef onder de kop "Kinderfeest zwicht voor extreemlinks" over de zaak.

Het balletje was gaan rollen nadat theatermaker en columnist Anousha Nzume vorig weekend op Facebook kritiek had gekregen dat ze binnenkort in TivoliVredenburg optreedt. Een plek waar, zo schreef de activist die haar veroordeelde, "redface genocide kinder feesten" worden gehouden.

"Wij hebben dit zorgelijke en racistische 'feest' uiteraard besproken met de leiding van TivoliVredenburg", schreef Nzume terug. "Ze hebben hun ernstige fout erkend, ervan geleerd en zullen dit soort 'festiviteiten' niet meer organiseren."

Per geval beslissen

Vreeke vindt niet dat het podium daarmee is gezwicht voor kritiek van de activisten of zelfs samen met hen optrekt, maar dat het juist een eigen afweging heeft gemaakt. "Toen we erop gewezen werden, hebben we er beter over nagedacht dan daarvoor. We zijn het eens dat het niet handig was om dat thema te kiezen."

Hij zegt dat mensen niet bang hoeven zijn dat er straks niets meer kan in Utrecht. "Ik weet niet waar de grens ligt, maar het is iets van alle tijden. We blijven hierover discussies voeren en we beslissen per geval wat we ermee doen."

Tussen alle ophef door zijn op sociale media overigens ook relativerende opmerkingen te vinden. "Eén opsteker: tijdens carnaval lopen er in Brabant gewoon honderden zo niet duizenden mensen verkleed rond als cowboy of indiaan", schrijft iemand.