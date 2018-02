Geen cowboyfeestjes meer in TivoliVredenburg na racismebeschuldigingen

Het Utrechtse muziekcentrum TivoliVredenburg organiseert geen themafeesten voor kinderen meer met cowboys en indianen. Dat is besloten na kritiek van activisten die vinden dat zo'n thema racistisch is, zegt een woordvoerder van het muziekcentrum.

Aanleiding voor de kritiek was een evenement in juni vorig jaar. Het muziekfestival voor kinderen My First Festival had toen als thema 'het Wilde Westen'. Optredens stonden in het teken van cowboys en indianen, er stond een grote wigwam en kinderen tussen de 2 en 12 jaar werden opgeroepen om verkleed met cowboyhoed, lasso of indianentooi te komen.

Het kinderfeest viel niet in goede aarde bij sommige actievoerders. De extreem-linkse actiegroep De Grauwe Eeuw, bekend van een doodsbedreiging aan het adres van Sinterklaas, deed afgelopen najaar aangifte tegen TivoliVredenburg vanwege racisme.

Cowboys zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de genocide op de oorspronkelijke bewoners van Amerika, stelde De Grauwe Eeuw, die een vergelijking trok met de Holocaust. Ook Anousha Nzume, onder meer bekend als anti-Zwarte-Piet-activiste, maakte zich kwaad.

Polarisatie

TivoliVredenburg herkent zich niet in het beeld dat het feest racistisch zou zijn, zegt de woordvoerder. Toch zullen dit soort feesten in de toekomst niet meer worden georganiseerd. "Wij zijn een concertzaal voor iedereen. De samenleving is aan het veranderen en blijkbaar roept dit soort feesten heftige gevoelens op bij mensen."

De woordvoerder wijst erop dat het in juni ging om een eenmalig Wilde Westen-feest en dat er sowieso geen plannen waren voor een herhaling. "Maar we zullen geen feesten meer organiseren met thema's die kunnen leiden tot polarisatie. We betreuren dat dit zo is gelopen."