OM onderzoekt doodsbedreiging Sinterklaas

Het OM heeft een onderzoek ingesteld naar een opruiende tekst op Facebook, waarin gedreigd wordt met een moordaanslag op Sinterklaas bij de landelijke intocht vorig jaar van Sinterklaas. De bedreiging is geuit door de leider van de actiegroep De Grauwe Eeuw. Justitie zal beslissen of vervolging wordt ingesteld.

De Grauwe Eeuw wordt genoemd in een recent rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, als voorbeeld van een extreemlinkse actiegroep. Dergelijke groepen strijden tegen de in hun ogen racistische en koloniale symbolen in Nederland.

In oktober plaatste aanvoerder Michael van Z. van De Grauwe Eeuw een bericht op Facebook, waarin onder meer stond "dat er niks anders opzit dan een prijs op het hoofd van Sinterklaas te zetten". "Het wordt een dubbele prijs als alle kinderen er getuige van zijn, en massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten."

Opruiing

Het gewraakte bericht is diezelfde dag weer van Facebook verwijderd, maar is onder anderen de Utrechtse wethouder Diepeveen van GroenLinks onder ogen gekomen, meldt De Telegraaf

In de oproep stond een rechtstreekse bedreiging aan het adres van de acteur die Sinterklaas speelt.

Extreemlinks

Wethouder Diepeveen besloot naar aanleiding van het Facebookbericht de actiegroep uit een commissie te zetten die zich buigt over de straatnamen met een verwijzing naar het koloniale verleden.

De Telegraaf vroeg om een reactie van de NTR (de omroep die de intocht uitzendt) en van actievoerder Michael van Z., maar kreeg die niet.