Nederland voorzitter V-raad: 'Je lost de wereldproblemen niet op in vier weken'

Nederland is vanaf vandaag voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York. Een belangrijke post voor een klein land, dat bovendien tijdelijk lid is van de Veiligheidsraad. Kan Nederland een stempel drukken, de agenda bepalen en een koers uitzetten?

"Jazeker, het is nogal belangrijk", zegt oud-diplomaat Herman Schaper. "Zeker als er plotseling een crisis ergens in de wereld is. Maar aan de andere kant los je de wereldproblemen niet op in vier weken." Schaper was onder meer ambassadeur voor Nederland bij de VN en bij de NAVO. Hij is senator voor D66 en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Veiligheid

De huidige hoogste vertegenwoordiger van Nederland bij de VN, Karel van Oosterom, krijgt het sowieso druk deze maand. Het draait allemaal om internationale veiligheid en het antwoord op de vraag: wat bedreigt die veiligheid?

Er zijn actuele onderwerpen die voortdurend aandacht vragen: Noord-Korea en de strijd in Syrië, waar veel verschillende landen bij betrokken zijn. "Als voorzitter van de Veiligheidsraad ben je crisismanager. Je speelt een coördinerende en beslissende rol in de diplomatieke procedures. Als een lidstaat vraagt om een spoedzitting van de Veiligheidsraad, dan beslist de voorzitter of die er wel of niet komt", zegt Schaper.

Waarnemend minister

Sinds het vertrek van Halbe Zijlstra heeft Nederland een waarnemend minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag. Zij had eerder hoge functies bij de VN. Schaper zegt dat zo'n waarnemer in dit geval geen verzwakking is. "Kaag kent de materie, zij kent de gesprekspartners en zij kennen haar. En Nederland staat bekend als het land van stabiliteit. We zijn een degelijk land", vult de oud-diplomaat aan.