Trump over bloedbad Florida: zelfs ongewapend zou ik naar binnen rennen

President Trump beweert dat hij tijdens de schietpartij op een school in Florida sowieso naar binnen zou zijn gerend. Ongeacht of hij nou een wapen bij zich had gehad, Trump zou de studenten en leraren te hulp zijn geschoten, zegt hij zelf.

"Je weet het niet zeker totdat het zover is, maar ik geloof echt dat ik daar zelfs ongewapend naar binnen zou rennen. Ik denk dat de meesten hier hetzelfde zouden doen", zei Trump in een zaal vol gouverneurs.