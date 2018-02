Trump wil verbod 'bump stocks' vanwege schietpartij Las Vegas

President Trump heeft opdracht gegeven aan het ministerie van Justitie om met een verbod te komen op zogenoemde 'bump stocks'. Met dit opzetstuk voor wapens kunnen in korte tijd extra veel kogels worden afgevuurd.

Dat werkt als volgt: de bump stock is een schouderstuk dat meebeweegt met de terugslag van het geweer, waardoor de vinger van de schutter opnieuw tegen de trekker aankomt.

Las Vegas

Het opzetstuk is met name berucht sinds de schietpartij in Las Vegas in oktober vorig jaar. Een man opende toen het vuur op bezoekers van een countryfestival. Hij gebruikte een wapen met bump stock. Nadat hij tientallen mensen had doodgeschoten en honderden had verwond pleegde hij zelfmoord.

Die schietpartij is voor Trump de reden om met een verbod te komen op het onderdeel. De machtige Amerikaanse wapenlobby NRA heeft al zijn zegen gegeven aan het idee.

Overigens is het niet voor het eerst dat het Witte Huis beloofde bump stocks te verbieden. Dat gebeurde ook al vlak na de schietpartij in Las Vegas. Daadwerkelijke actie werd toen niet ondernomen.