Haïti trekt vergunning Oxfam GB tijdelijk in vanwege seksueel wangedrag

Haïti heeft de vergunning van hulporganisatie Oxfam Groot-Brittannië tijdelijk ingetrokken. De Britse tak van Oxfam mag daardoor gedurende het onderzoek naar seksueel wangedrag van zijn medewerkers niet actief zijn in het land. Dat onderzoek gaat twee maanden duren.

Andere afdelingen van de hulporganisatie, zoals Oxfam Italië en Oxfam Spanje, blijven wel actief in Haïti. Toch denkt Oxfam dat de schorsing van de Britse afdeling grote gevolgen heeft voor de hulpverlening in het land.

Seksfeesten

Begin deze maand kwam aan het licht dat medewerkers van Oxfam in Haïti seksfeesten met prostituees organiseerden, waar mogelijk ook minderjarigen bij aanwezig waren. Dat gebeurde tijdens de humanitaire missie in het land, na de verwoestende aardbeving in 2010.

Oxfam Groot-Brittannië, dat verantwoordelijk was voor de medewerkers in Haïti, kreeg al in 2011 signalen over wangedrag. Na intern onderzoek werden enkele medewerkers ontslagen, maar de autoriteiten in Haïti werden niet op de hoogte gesteld.

Donateurs weg

Naar aanleiding van het nieuws kreeg de organisatie meer meldingen van seksueel wangedrag binnen. Duizenden donateurs zegden hun lidmaatschap op.

Oxfam Novib, de Nederlandse tak, verloor in de dagen na de bekendmaking van het nieuws 1700 donateurs. De organisatie zegt niet te weten hoeveel donateurs hun lidmaatschap nu hebben opgezegd.

De president van Haïti, Jovenel Moise, noemde het schandaal rond Oxfam "het topje van de ijsberg". Hij wilde ook onderzoek naar andere hulporganisaties, zoals Artsen zonder Grenzen. Die organisatie liet weten dat er vorig jaar in zijn gelederen wereldwijd 24 gevallen van misbruik of ander seksueel wangedrag zijn geweest.