President Haïti: Oxfam-schandaal is topje van de ijsberg

De president van Haïti wil meer onderzoek naar hulporganisaties die na de aardbeving van 2010 in zijn land actief waren. In een interview met persbureau Reuters noemt hij het schandaal rond Oxfam "het topje van de ijsberg".

"Het is niet alleen Oxfam. Er zijn andere ngo's die precies hetzelfde doen, en de informatie intern houden", zegt Jovenel Moise. "Ook andere organisaties die hier sinds 2010 zijn moeten worden onderzocht."

Moise noemt expliciet Artsen zonder Grenzen in het vraaggesprek. Volgens hem zijn er indertijd zeventien mensen van die hulporganisatie uit het land teruggetrokken wegens wangedrag, zonder dat er details bekend zijn gemaakt.

Het is niet duidelijk waaraan Moise refereert. Artsen zonder Grenzen zegt de opmerkingen van Moise te zullen onderzoeken. Een woordvoerder zegt blij te zijn met toezicht en seksueel wangedrag niet te tolereren.

Seksfeesten

Afgelopen week kwam Oxfam in het nieuws na beschuldigingen over seksfeesten op Haïti in de nasleep van de aardbeving. De hulporganisatie bood excuses aan, hoewel de man die de spil van het schandaal vormt de verhalen ontkent.

Artsen zonder Grenzen maakte deze week bekend dat er afgelopen jaar wereldwijd 24 gevallen van seksueel wangedrag waren gemeld. Details daarover werden niet vrijgegeven.