Overlevenden bloedbad Florida organiseren 'mars voor onze levens'

De leerlingen die een schietpartij op een school in de Amerikaanse staat Florida hebben overleefd, houden op 24 maart een protestmars in Washington. Ze noemen het de "mars voor onze levens".

De scholieren hopen dat het initiatief wordt overgenomen in andere steden. Ze willen daarmee aandacht vragen voor strengere wetgeving op het gebied van wapenvergunningen.

Als reactie op de schietpartij zijn er op verschillende dagen op allerlei plekken in de VS manifestaties waarmee voor wapenmaatregelen wordt gepleit. Veel overlevenden nemen het president Trump kwalijk dat hij strengere wetgeving van zijn voorganger Obama heeft teruggedraaid en geld accepteerde van de wapenlobby.

Psychische problemen

Afgelopen woensdag opende een 19-jarige man het vuur op een school in de plaats Parkland. Zeventien mensen werden gedood en er vielen veertien gewonden. De schutter werd even later opgepakt.

President Trump heeft zich nog niet uitgelaten over de roep om strengere wetten. Hij wijt de aanslag aan de psychische problemen van de schutter. Die zou autisme en ADHD hebben en sinds de dood van zijn moeder en breuk met zijn vriendin steeds gewelddadiger zijn geworden.

De 17-jarige scholiere Emma Gonzalez pleitte voor een menigte van enkele honderden rouwenden, onder wie veel schoolgenoten, voor meer wapenwetgeving in de VS: