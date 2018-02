'Verdachte bloedbad school VS trainde met racistische militie'

Over het motief van de schutter is nog niets duidelijk. Van Cruz is bekend dat hij een ex-leerling van de school is. Volgens oud-klasgenoten was hij een rare jongen die van wapens hield. Hij werd in het verleden enige tijd behandeld in een kliniek. Een advocaat van zijn familie heeft gezegd dat hij depressief was sinds de dood van zijn moeder in november.

Verder deed de FBI een paar maanden geleden onderzoek naar de man, toen iemand meldde dat ene Nikolas Cruz op YouTube had geschreven dat hij een massale schietpartij op een school zou aanrichten. De FBI kon echter niet achterhalen door wie, wanneer en waarvandaan dat bericht was gepost.

Trump

President Trump heeft op een persconferentie gereageerd op de aanslag, waarbij behalve zeventien doden veertien gewonden vielen. Hij noemde het een daad van verschrikkelijk geweld, veroorzaakt door haat en het kwade.

Trump zei dat zijn regering er alles aan zal doen om psychische problemen aan te pakken. Ook wil hij de veiligheid op scholen verbeteren. Details gaf hij niet.