Saakasjvili: ik ben weg uit Poetins achtertuin, maar ik geef niet op

De Georgische oud-president en Oekraïense oppositieleider Michail Saakasjvili is van plan om ook in Nederland politiek actief te blijven. Hij kwam vandaag aan, om zich hier op basis van gezinshereniging met zijn Nederlandse familie te vestigen. Hij wil zich blijven uitspreken over corruptie in Oekraïne, waarvan hij vindt dat de Oekraïense regering er te weinig tegen doet.

"Ik ben een symbool van de strijd in mijn deel van de wereld", zegt Saakasjvili. "Misschien wel de allerbelangrijkste, als je ziet hoe vaak Poetin het over me heeft. En ik ben daarnaast een van de belangrijkste strijders tegen de oligarchen. Ik ben weg uit Poetins achtertuin, maar ik geef niet op."

NOS-correspondent David Jan Godfroid zegt dat Saakasjvili zich hiermee een centrale rol toedicht, maar dat dat niet helemaal terecht is. "Er zijn in Oekraïne tal van politici en activisten die de strijd tegen de nog altijd wijd verspreide corruptie als prioriteit beschouwen." Daar komt volgens Godfroid bij dat zijn politieke rol bescheiden is. "Hij heeft een relatief kleine, zij het fanatieke aanhang en in opiniepeilingen geeft maar een klein percentage Oekraïners aan op hem te zullen stemmen."

Terneuzen

Volgens Godfroid is Saakasjvili vanuit Nederland redelijk ongevaarlijk voor Oekraïne. "Maar hij gaat in Nederland natuurlijk niet de brave huisvader uithangen." Godfroid denkt niet dat de aanwezigheid van Saakasjvili in Nederland tot problemen met Oekraïne zal leiden. "Oekraïne heeft de steun van Nederland nodig."

Saakasjvili zegt dat hij nog op zoek gaat naar een school voor een van zijn zoons, die samen met zijn vrouw Sandra Roelofs naar Nederland komt. Het gezin is van plan zich te vestigen in Terneuzen, waar ze al een huis hebben. "Het is daar niet zo spannend als Amsterdam, maar dat is misschien wel goed voor me. Ik ben gewend dat mannen in donkere pakken me volgen. Dit is misschien wel beter."

Hij zegt dat hij dol is op Nederland en zegt dat zijn vrouw hier twee tot drie keer per maand kwam. De rest van de tijd woonde Roelofs met hun zoon in Tblisi. Saakasjvili's andere zoon blijft volgens hem in Georgië, waar hij studeert.