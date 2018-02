Michail Saakasjvili vestigt zich in Nederland na uitzetting Oekraïne

"Het is, zoals altijd, goed om hier te zijn", zegt Saakasjvili tegen de NOS in Rotterdam, waar hij met zijn advocaat is. "Rotterdam ken ik niet zo goed, maar ik kom vaak in Zeeland, in Terneuzen, en natuurlijk Amsterdam. Vanwege wat er is gebeurd in Oekraïne ben ik hier. We zien wel hoelang ik blijf."

Gebrouilleerd

Saakasjvili is geboren in Georgië en was daar negen jaar president, tot 2013. Later werd hij gouverneur in Oekraïne. Hij was aanvankelijk een bondgenoot van president Porosjenko, maar raakte met hem gebrouilleerd. Saakasjvili beschuldigt de regering van grootschalige corruptie. Sinds november 2016 is hij geen gouverneur meer.

In december gingen beelden van pogingen van de Oekraïense autoriteiten om Saakasjvili op te pakken de wereld over. Aanhangers van hem wisten te voorkomen dat hij werd meegenomen.