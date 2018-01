Meer nieuwe huizen gebouwd, maar krapte op woningmarkt blijft

Sinds 2009 werden in Nederland niet zoveel huizen gebouwd als in het afgelopen jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat lijkt goed nieuws voor de oververhitte woningmarkt, maar lost het de problemen op?

"Het is helaas niet voldoende", zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is gelukkig een lichte stijging, maar dat mag ook wel gezien de krapte op de woningmarkt."

Er kwamen in 2017 62.000 nieuwe woningen bij. Het gemiddeld aantal nieuwe woningen lag daarmee nog altijd zo'n 20 procent lager dan voor de crisis; tussen 2000 en 2009 werden jaarlijks gemiddeld ruim 76.000 woningen gebouwd. "De laatste jaren werden aanzienlijk minder huizen gebouwd. Jaarlijks tussen de 45.000 en 55.000", zegt Boelbouwer.

Dat was bij lange na niet genoeg om te voldoen aan de vraag. Zo groeide de bevolking alleen al in 2017 met 100.000 mensen. De groei werd met name veroorzaakt door immigratie. Vooral veel arbeidsmigranten kwamen naar Nederland om personeelstekorten in meerdere sectoren op te lossen. Al die nieuwkomers moeten natuurlijk ook ergens wonen.

Tekort aan ruimte en bouwbedrijven

Waarom is er de afgelopen jaren dan niet massaal gebouwd? "Het tekort aan ruimte in de Randstad, waar de nood het hoogst is, is een probleem", zegt Boelhouwer. "In het verleden zijn er Vinex-locaties gebouwd, zoals de wijk IJburg in Amsterdam en Leidsche Rijn in Utrecht. Die zijn bijna allemaal klaar."

Makelaarsvereniging NVM pleitte onlangs voor 80.000 nieuwe woningen per jaar, waarvan 60.000 koopwoningen. De NVM verwacht dit jaar een piektekort van 200.000 huizen.

"Buiten de Randstad wordt flink gebouwd, terwijl er juist in de Randstad behoefte is aan veel meer woningen", zegt Boelhouwer. Vooral in Flevoland groeide de woningvoorraad sterk; met 1,4 procent.