Sinds 2009 niet meer zoveel woningen erbij als vorig jaar

Er zijn in 2017 ruim 62.000 huizen gebouwd, bijna 14 procent meer dan in het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Na het uitbreken van de crisis werden er fors minder woningen gebouwd: in 2009 nog een kleine 90.000, vijf jaar later was dat teruggelopen tot 45.000 woningen. Daarna trok de bouw weer aan.

Die 62.000 woningen zijn er nog altijd zo'n 20 procent minder dan het gemiddelde van voor de crisis. In delen van de Randstad is de woningmarkt oververhit. En daarom moeten er volgens onder meer makelaarsvereniging NVM fors meer woningen bijgebouwd worden, zo'n 80.000 per jaar.

Amsterdam kreeg er vorig jaar de meeste nieuwbouwwoningen bij: bijna 5000. Daarna volgden Den Haag met zo'n 2400 woningen en Utrecht met 2300. Er waren ook gemeenten waar helemaal geen woningen bijgebouwd werden: Zandvoort, Valkenburg en Bellingwedde.

Miljoenen woningen

Er waren begin dit jaar ruim 7,7 miljoen woningen in Nederland. Er is niet alleen gebouwd, er zijn ook woningen gesloopt of samengevoegd. Dat betekent dat Nederland er per saldo 55.000 woningen heeft bijgekregen.