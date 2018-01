Wekdienst 26/1: Trump in Davos en groot dna-onderzoek zaak-Verstappen

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• De Amerikaanse president Trump is in Zwitserland. Hij houdt om 14.00 uur een toespraak op het World Economic Forum in Davos.

• De politie maakt meer bekend over het dna-verwantschapsonderzoek in de zaak-Nicky Verstappen. Waarschijnlijk worden meer dan 20.000 mannen uit Limburg opgeroepen om wangslijm af te staan.

• Vanmiddag is de aftrap van het openingsweekend 'Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa'. Kinderen van alle Friese basisscholen zingen stipt om 12.00 uur het themalied Seis oere thús van Nynke Laverman.

• En in Rome wordt de Fontana dei Libri onthuld. De fontein is gerestaureerd met de opbrengst van een Nederlandse benefietactie, naar aanleiding van de schade die Feyenoord-aanhangers in 2015 aanrichtten aan een andere Romeinse fontein.