'Trump wilde speciale aanklager Rusland-onderzoek ontslaan'

De Amerikaanse president Trump wilde in juni speciaal aanklager Robert Mueller ontslaan, meldt The New York Times. Mueller leidt een groot onderzoek naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen van 2016, waarbij hij ook kijkt naar de contacten van het campagneteam van Trump met Russische functionarissen. Het is de eerste keer dat naar buiten komt dat de president heeft geprobeerd om Mueller op een zijspoor te zetten.

Bij zijn aankomst in het Zwiterse Davos, waar het het World Economic Forum zal toespreken, zei Trump tegen de pers dat het bericht nepnieuws was. "Een typisch nepverhaal van The New York Times".

Jurist dreigde met opstappen

Het ontslag van Mueller ging volgens de krant niet door omdat de jurist van het Witte Huis, Donald McGahn, er niet aan wilde. Hij dreigde zelf met opstappen als Mueller de laan uit zou worden gestuurd.

McGahn vreesde dat het wegsturen van Mueller grote gevolgen zou hebben voor Trump zelf en zijn presidentschap, omdat het zou lijken of Trump zijn hachje probeerde te redden. De jurist hoort bij de inner circle van de president, hij is betrokken geweest bij vrijwel alle besluiten die nu door Mueller worden onderzocht.

Belangenverstrengeling

Volgens de bronnen van The New York Times kregen beide mannen ruzie over het ontslag van Mueller. De president beweerde dat de voormalige FBI-baas op een aantal punten de schijn van belangenverstrengeling wekte. Hij zou zijn adviseurs daar ook actief naar hebben laten zoeken.