Trump bereid tot praten met speciaal aanklager Mueller

President Trump is bereid om te praten met speciaal aanklager Mueller, die kijkt naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. "Ik kijk ernaar uit", zei Trump in Washington.

De president zei ook dat hij bereid is onder ede te verklaren, mits hij antwoord krijgt van de FBI op de vraag of Hillary Clinton onder ede heeft verklaard over het gebruik van een privé-mailserver.

Mueller, die ook kijkt naar contacten van Trumps campagneteam met Russen, verhoorde vorige week minister van Justitie Sessions. Het was voor zover bekend het eerste verhoor van een kabinetslid in het onderzoek van Mueller.