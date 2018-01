In Amsterdam heeft de politie een man neergeschoten die daarna is overleden. Vermoedelijk stak hij een andere man neer toen de twee ruzie kregen.

Dat gebeurde net na middernacht in een woning in het centrum van Amsterdam. Beide slachtoffers zijn gereanimeerd. De neergestoken man is naar het ziekenhuis gebracht, de neergeschoten man is ter plekke overleden.

De Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld.