Gerard Ekdom wint Gouden RadioRing én Zilveren RadioSter

Het radioprogramma Ekdom in de Ochtend is de winnaar van de Gouden RadioRing 2017. Het BNNVARA-programma van dj Gerard Ekdom wordt sinds 2015 uitgezonden op NPO Radio 2.

De andere genomineerden waren De Staat van Stasse (KRO-NCRV, NPO Radio 2), Somertijd (Radio 10), Kaj (BNNVARA, NPO 3FM) en Mattie, Fien & Igmar (Qmusic).

De publieksprijs werd vanavond uitgereikt op het RadioGala in Hilversum. Vorig jaar ging de Gouden RadioRing naar Helemaal Haandrikman, dat Bert Haandrikman tussen 2013 en 2016 maakte voor NPO Radio 2.

Ook de prijs voor de beste radioman, de Zilveren RadioSter Man, ging ook naar Gerard Ekdom. Het is de vierde keer dat de dj van NPO Radio 2 de prijs wint. "Deze zag ik niet aankomen", zei hij toen hij de prijs in ontvangst nam. Annemieke Schollaardt, ook van NPO Radio 2, won de Zilveren RadioSter Vrouw. Zij won de prijs ook al eens in 2011.

Adam Curry

Naast de publieksprijzen werden ook de vakjuryprijzen uitgereikt, de Marconi Awards. De Marconi Oeuvre Award gaat dit jaar naar Adam Curry. Hij kreeg de prijs uitgereikt door radiomaker en -presentator Frits Spits.

Joost Swinkels van Qmusic werd bekroond met de Marconi Award voor aanstormend talent. De prijs voor beste zender was voor Radio 10, en Roosmarijn Reijmer ging ervandoor met de Marconi Impact Award. Zij presenteerde tussen 2011 en 2017 3voor12Radio op 3FM.