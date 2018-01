Foodwatch: stop verkoop schadelijke energiedrankjes in ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt de drankjes ook ongezond. Deze week wordt het thema besproken in de bestuursvergadering, al wijst een woordvoerder erop dat zij als branchevereniging ziekenhuizen niets kunnen verbieden.

"Ik raad mijn zoons af de drankjes te drinken", zegt NVZ-woordvoerder Wouter van Horst, die overigens twee zoons heeft van boven de 18. "Maar ziekenhuizen, en de cateraars met wie zij contracten hebben, beslissen uiteindelijk zelf wat er wordt verkocht."

Ziekenhuis MC Groep heeft naar aanleiding van de oproep van Foodwatch alle energiedrankjes uit de verkoop gehaald. Het ziekenhuis, met afdelingen in onder meer Lelystad en Dronten, verkocht de drankjes volgens Omroep Flevoland in het restaurant en in frisdrankautomaten.