Kinderartsen: verkoop geen energiedrankjes aan minderjarigen

Het Voedingscentrum adviseert nu al om onder de 13 jaar geen energiedrank te drinken en tussen de 13 en 18 jaar maximaal één blikje per dag. Ook staat op de blikjes de verplichte waarschuwing: niet aanbevolen voor kinderen. Volgens kinderartsen is dat niet genoeg.

"Dit is geen onschuldige frisdrank", zegt kinderarts Brita de Jong-Van Kempen in het AD. De artsen weten dat er in de blikjes te veel cafeïne, suiker en taurine zit, maar onderzoek naar het effect van deze stoffen op een kinderlichaam is nog niet gedaan.

Verantwoordelijkheid van de ouders

Ze wijst erop dat het vroeger ook normaal was om op jonge leeftijd alcohol te drinken toen de schadelijkheid daarvan nog niet bekend was. "We kunnen wachten tot er fatale incidenten gebeuren of we kunnen maatregelen treffen zodat we de consequenties kunnen onderzoeken."

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet volgens het AD niets in een verbod op de drankjes en stelt dat het de verantwoordelijkheid is van de ouders om hun kinderen op de gevaren van energiedrank te wijzen.

In 2014 pleitten kinderartsen al voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan kinderen jonger dan 13 jaar, maar dat is er nooit gekomen. Ook toen werd gewezen op de verantwoordelijkheid van de ouders.