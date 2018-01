De invloed van het kabinet-'Merkel IV' op Europa, Duitsland en ons

"We maken deel uit van dezelfde economische zone en dus zijn we min of meer gedwongen om mee te doen. Rutte moet zeggen: ho ho, wij willen ook verandering, maar niet zo sterk als de heer Macron. Nederland moet sterker deelnemen aan het debat want anders sta je aan de zijlijn en raast de Frans-Duitse trein snel verder. Denk aan een Europees monetair fonds of een Frans-Duitse nettowinstbelasting.

Er bestaat soms het idee dat wij hier alles zelf kunnen bepalen, maar we maken deel uit van dezelfde economische zone en dus zijn we min of meer gedwongen om mee te doen. Nederland kan zeggen waar we aan mee willen doen en waar onze grens ligt. Dan heb je pas echt invloed op het beleid."