'CDU en CSU sluiten de rijen met vluchtelingendeal'

In Duitsland hebben de CDU van bondskanselier Merkel en de CSU een compromis bereikt over de toelating van een beperkt aantal vluchtelingen. Persbureau DPA en de zender ZDF hebben van bronnen rond de onderhandelingen gehoord dat er per jaar niet meer dan 200.000 migranten in Duitsland worden toegelaten.

Mensen die voor hun werk in Duitsland komen wonen of binnen Europa verhuizen, zouden buiten die regeling vallen.

De CSU is de Beierse zusterpartij van Merkels CDU. De rijen van de twee partijen moeten worden gesloten voordat de formatiegesprekken met de liberale FDP en de Groenen kunnen beginnen. Merkel kondigde gisteren gesprekken aan met die partijen. Of zo'n bovengrens er daadwerkelijk komt, zal afhangen van de gesprekken met de FDP en de Groenen.

'Overwinning'

Het mogelijke compromis over de migratieproblematiek wordt in Duitsland gezien als een overwinning voor CSU-leider Horst Seehofer. Een bovengrens was een harde eis van de CSU. Toen Merkel in 2015 de grens opende voor vluchtelingen, kwamen veel van hen via Beieren Duitsland binnen.

Merkel heeft zich tijdens de verkiezingen steeds verzet tegen een maximumaantal vluchtelingen in Duitsland. Volgens haar was dat niet mogelijk, omdat het in strijd zou zijn met de grondwet. Die garandeert dat iedereen die dreigt te worden vervolgd, recht heeft op asiel. Het lijkt erop dat Merkel nu toch gehoor geeft aan de roep om een hardere koers, ook uit haar eigen CDU.

Over de formulering van het compromis heeft Merkel vandaag overleg gehad met minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière (CDU). Belangrijk onderdeel zou zijn dat ook in de toekomst geen enkele asielzoeker aan de grens wordt geweigerd, zoals Merkel zou hebben geëist.

Correspondent Jeroen Wollaars wijst erop dat het akkoord tussen de CDU en de CSU vooral een manier is om een heikel punt van tafel te krijgen. "Zo kunnen ze een gesloten front tonen aan de onderhandelingspartners en kan iedereen met opgeheven hoofd naar huis. De CSU kan het een bovengrens noemen; Merkel kan zeggen dat ze niemand terugstuurt aan de grens."

'Zorgvuldige procedure'

Om te voorkomen dat mensen die asiel aanvragen ten onrechte aan de buitengrens van Duitsland worden weggestuurd, zou er een zorgvuldige procedure moeten komen. Daarmee zou de angel worden gehaald uit de kwestie die de partij verdeelt.

Ook zouden de partijen overeen zijn gekomen dat Duitsland rond de 200.000 vluchtelingen accepteert op humanitaire gronden, maar dat niet wordt gehamerd op een absolute bovengrens.

Het aantal van 200.000 vluchtelingen lijkt haalbaar. Het aantal asielzoekers daalde vorig jaar tot 280.000. Er wordt bovendien rekening gehouden met een verdere teruggang dit jaar. In 2015 waren er nog 890.000 mensen die asiel aanvroegen in Duitsland.

CDU en CSU zouden het ook eens zijn geworden om voorrang te geven aan geschoolde migranten die kunnen worden ingezet om tekorten op te vullen in de arbeidsmarkt.