Chauffeurs: wij moesten de weg op

Een deel van de vrachtwagenchauffeurs die donderdag tijdens de storm de weg op gingen, werd daartoe gedwongen door hun baas. Dat zegt CNV Vakmensen. Volgens de vakbond kreeg een van de chauffeurs te horen: "Jij bent toch zeker geen watje? Jij gaat gewoon rijden."

Nadat tijdens de storm tientallen trucks waren omgewaaid, vroeg CNV Vakmensen chauffeurs naar hun ervaringen. Drie uur later hadden al 120 chauffeurs gereageerd. "Ruim 60 procent zei niets van de werkgever gehoord te hebben. Ook nadat code rood werd afgegeven, nam 70 procent van de werkgevers niet de moeite om contact op te nemen", zegt bondsbestuurder Tjitze van Rijssel.

30 procent van de chauffeurs kreeg volgens de vakbond van hun baas te horen dat ze hun wagen aan de kant moesten zetten.

'Idiote dingen'

CNV Vakmensen verklaart de druk op de chauffeurs uit de contracten tussen de werkgevers en hun opdrachtgevers. Daarin zijn boetes vastgelegd voor transportbedrijven als ze te laat leveren. Van Rijssel: "Dat leidt ertoe dat dit soort idiote dingen gebeuren."

Om te voorkomen dat chauffeurs door hun baas onder druk worden gezet, pleit CNV Vakmensen voor een rijverbod voor vrachtwagens als code rood is afgegeven. "Dat geeft een duidelijk signaal, want dan kun je als chauffeur zeggen: het mag niet, het is verboden. En als een vrachtwagen dan omwaait, dan kun je de schade verhalen op het transportbedrijf. Dan leert hij het wel af voor de volgende keer."

Kritiek

De tientallen ongelukken met vrachtwagens tijdens de storm leidden tot veel kritiek op chauffeurs en de transportsector. "Wat ben je toch een oet-dinges als je dat doet", zei premier Rutte over chauffeurs die donderdag met een lege truck de weg op gingen. Hij wil niet meteen de regels aanscherpen, maar sluit een rijverbod in de toekomst niet uit.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland is tegen een verbod. Wel wil de sector bij extreem weer direct door Rijkswaterstaat geïnformeerd worden. Evofenedex, een andere sectororganisatie voor logistiekbedrijven, pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de genegeerde waarschuwingen. Dat onderzoek zou bijvoorbeeld door de Onderzoeksraad voor Veiligheid kunnen worden gedaan.

CNV wil ook dat buitenlandse chauffeurs beter worden geïnformeerd bij een weeralarm. "Die mensen spreken vaak geen Nederlands en volgen de weerberichten niet." De bond wil dat informatie gegeven wordt met symbolen op matrixborden langs de wegen en op drukke parkeerplaatsen langs de weg. Rijkswaterstaat noemde het gisteren "geen doen" om chauffeurs in andere talen te informeren.