Ook minister vraagt zich af: waarom gingen lege trucks de weg op?

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de matrixborden langs en boven de weg waarop het verkeer wordt gewaarschuwd. Die teksten zijn uitsluitend in het Nederlands, maar wat heeft een Poolse vrachtwagenchauffeur daar aan?

Jaap Folkerts van Rijkswaterstaat wijst erop dat de vrachtwagenchauffeur ook zelf kan bedenken dat het weer te slecht is om op pad te gaan, net als zijn opdrachtgever. Hij zegt verder dat er ruim op tijd is gewaarschuwd voor de zeer zware storm.

Folkerts erkent dat de matrixborden alleen in het Nederlands waarschuwden, maar volgens hem is het "geen doen" om dat ook in andere talen te doen. "Wanneer doe je dat dan wel en wanneer niet, en in welke taal?"

Transportverzekeraar TVM wil dat Rijkswaterstaat waarschuwingen voor extreem weer in de toekomst ook in het Engels verspreidt. Volgens de verzekeraar zijn buitenlandse chauffeurs relatief vaker betrokken bij ongelukken in extreem weer.

Ook vakbond CNV Vakmensen wil een grondig onderzoek. De bond is alvast begonnen onder de eigen leden naar hun ervaringen van vandaag.

Verder is de bond kritisch. "Er is een dringend advies om niet de weg op te gaan, zeker niet met een lege aanhanger. En toch gebeurt het, levensgevaarlijk. Hoe kan dat?", zegt bondsbestuurder Tjitze van Rijssel.

Rijverbod voor vrachtwagens

Hij wil een grondig onderzoek naar al die gekantelde vrachtwagens. "Wat doet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in geval van code rood? Laten we al die vrachtwagens maar doorrijden, alsof we gek zijn? Misschien moeten we maar gewoon duidelijk zijn: bij code rood een rijverbod voor vrachtwagens."

Van Rijssel adviseert werknemers ook vooral zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. "Als je het niet vertrouwt, zet de wagen aan de kant en bel de planner en de klant."

Toch is hij bang dat de chauffeur aan het kortste eind trekt als het erop aankomt. "In de praktijk winnen al snel de economische belangen het van de veiligheid."