Rutte sluit rijverbod voor vrachtwagens bij code rood niet uit

"Wat ben je toch een oet-dinges als je dat doet", zegt premier Rutte over de vrachtwagenchauffeurs die gisteren tijdens de storm met een lege truck de weg op gingen. In het wekelijkse gesprek met de minister-president noemt hij dit onverantwoord. "Je weet dat je met windkracht 11 uiterst kwetsbaar bent."

Rutte wil niet meteen vluchten in regelgeving, maar sluit niet uit dat het vrachtwagenchauffeurs in de toekomst wordt verboden om met code rood de weg op te gaan.

De premier benadrukt dat zoiets stap voor stap moet gebeuren. Eerst gaat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek met de transportsector. "Laten we bijvoorbeeld eerst kijken of er misschien een communicatieprobleem was met buitenlandse chauffeurs."

Over de zware storm van gisteren zei Rutte verder dat de schade voor Nederland enorm is en dat hij meeleeft met de nabestaanden van de drie dodelijke slachtoffers. Ook is hij onder de indruk van de onderlinge solidariteit die tijdens de storm ontstond.

Veel mensen die niet weg konden met de trein, wisten een lift te regelen via sociale media. Onder de hashtag 'Stormpoolen' boden mensen gestrande reizigers een rit aan naar huis.