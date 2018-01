Truckers willen 'direct lijntje' met Rijkswaterstaat

De transportsector wil bij extreme weersomstandigheden zoals gisteren voortaan direct door Rijkswaterstaat op de hoogte worden gebracht van de gevaarlijkste plekken op de weg.

Zo'n directe lijn met Rijkswaterstaat is er nu niet, zei voorzitter Van Dijk van Transport en Logistiek Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. "Als wij die informatie krijgen, dan sluizen wij dat door naar onze leden."

Matrixborden

Van Dijks pleidooi is een reactie op de aankondiging van minister Van Nieuwenhuizen dat ze met de branche in gesprek wil over de tientallen trucks die gisteren omwaaiden. Ze vroeg zich af hoe er zo veel ongelukken konden gebeuren, ondanks de waarschuwingen van de overheid.

TLN wijt het probleem deels aan het grote aantal buitenlandse truckers in Nederland. Matrixborden boven de weg waarschuwen alleen in het Nederlands. "Het zou misschien goed zijn om in samenspraak met de minister en Rijkswaterstaat eens te kijken hoe we die signalering kunnen verbeteren," zei Van Dijk daarover.

Onderschat

Verder vindt Van Dijk dat het zou schelen als TLN wordt ingelicht over de grootste knelpunten. "Ik hoor dat Rijkswaterstaat auto's neerzet op plekken waarvan wordt vermoed dat het er niet goed zal gaan. Dan is het ook goed om die plekken met elkaar vooraf te delen, zodat we extra maatregelen kunnen nemen."

TLN wijst de suggestie van de hand dat truckers door hun werkgever onder druk zijn gezet om de weg op te gaan. "Die indruk heb ik zeker niet", aldus Van Dijk. Wel heeft hij het idee dat veel mensen, "niet alleen in het beroepsgoederenvervoer", de zwaarte van de storm hebben onderschat.

Minister Van Nieuwenhuizen zei vanmorgen nogmaals dat ze is geschrokken van het grote aantal omgewaaide vrachtwagens. Ze gaat onder meer uitzoeken of er veel buitenlandse chauffeurs op de weg waren, die de waarschuwingen niet hadden meegekregen. Maar ze zegt dat er "zeker ook" Nederlandse vrachtwagenchauffeurs waren die toch zijn gaan rijden. "Dat we hier iets aan moeten doen, lijkt me duidelijk."