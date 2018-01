'Uber blokkeerde op afstand alle computers en telefoons bij een inval'

De taxidienst Uber heeft jarenlang een geheim computerprogramma gebruikt om zijn systemen te vergrendelen wanneer de inspectie een inval deed. Zo konden overheden niet bij belangrijke informatie komen, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

Medewerkers hadden de instructie om een speciaal nummer op het hoofdkantoor in San Francisco te bellen zodra er een inval was. In dat geval werden alle computers op afstand uitgelogd en ontoegankelijk gemaakt. Wachtwoorden werden veranderd en gegevens op smartphones, laptops en computers van het bedrijf werden automatisch vergrendeld.

Dat systeem, dat Ripley werd genoemd, zou ook zijn gebruikt op het internationale hoofdkantoor in Amsterdam. In 2015 en 2016 is het volgens ingewijden ook toegepast in Brussel, Parijs, Hongkong en Montreal.

Hackers betaald

De taxidienst ligt al tijden onder vuur vanwege misstanden. Zo werden de persoonlijke gegevens van 57 miljoen gebruikers en chauffeurs gestolen. Het bedrijf betaalde de hackers vervolgens om het datalek stil te houden.

Ook gebruikte Uber het geheime programma Greyball om voor de autoriteiten onzichtbaar te blijven. Zo kon de dienst ongezien taxi's laten rijden in steden waar dat nog niet mocht.

Diefstal technologie

Andere software werd gebruikt om chauffeurs van concurrent Lyft in de gaten te houden, en met God View kon Uber de bewegingen van journalisten, politici en beroemdheden volgen. Ook heeft Waymo, een zusterbedrijf van Google, een klacht ingediend over het stelen van technologie voor zelfrijdende auto's.