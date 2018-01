YouTube breekt met Logan Paul na video in zelfmoordbos

Het grootste videoplatform ter wereld stopt de samenwerking met YouTuber Logan Paul. Aanleiding is een video die hij eind vorig jaar plaatste, waarin hij te zien was in een zogeheten zelfmoordbos in Japan, waar hij grappen maakte over iemand die zichzelf van het leven had beroofd.

Paul is met 15 miljoen abonnees een grote ster op YouTube. Desondanks heeft het platform nu besloten hem uit een speciaal programma te halen, bedoeld voor adverteerders, waar alleen video's inzitten die aan zeer hoge standaarden voldoen. Dat is belangrijk voor reclamemakers, want zij willen niet worden geassocieerd met controversiële video's. Daarnaast heeft YouTube de productie stilgelegd van een film waar Paul een rol in heeft.

Met een aantal vrienden bezocht Paul het Aokigahara-bos, dat internationaal bekend staat als een populaire plek om zelfmoord te plegen. In de video, die door Paul op 1 januari offline is gehaald, zei iemand dat hij zichzelf niet goed voelde. Paul vroeg hem vervolgens of hij nooit naast een dode man had gestaan en lachte daarna. Ook werd het bewuste lijk met een aantal close-ups in beeld gebracht. Het gezicht was onherkenbaar gemaakt.

Reactie YouTube liet op zich wachten

Het duurde volgens critici erg lang voordat YouTube met duidelijke maatregelen kwam. Het bedrijf gaf wel al snel een algemene verklaring, waarin het dergelijke video’s veroordeelt en condoleances overbracht aan de nabestaanden van de man in kwestie.

Er werden echter geen maatregelen tegen Paul genomen, terwijl de commotie al op 2 januari een hoogtepunt bereikte, toen Logan Paul in een video ook zijn excuses aanbood. Toch had het bedrijf dus tot vannacht nodig om een besluit te nemen. Een woordvoerder zegt hierover dat het platform een "goed afgewogen beslissing wilde nemen met alle betrokkenen" en dat dit sneller doen "niet altijd beter is".