YouTube-ster maakt excuus na filmen lijk in zelfmoordbos

"Yo, this is crazy dude", was de reactie van de Amerikaanse vlogger Logan Paul toen hij in een bos in Japan waar veel mensen zelfmoord plegen een dode man ontdekte. Dat de vlogger de man die zich aan een boom had opgehangen, filmde en erover grapte, komt hem op veel kritiek te staan.

De video die afgelopen zondag werd geplaatst en miljoenen views haalde, is inmiddels offline. Paul heeft zijn excuses aangeboden. "Ik had de video nooit mogen plaatsen."

Vlogger Logan Paul is met 15 miljoen abonnees een van de populairste Amerikaanse YouTubers. Hij werd bekend door de videodienst Vine, waar zijn video's in totaal meer dan 4 miljard keer zijn bekeken.

'Zelfmoord is geen grap'

Samen met vrienden bezocht hij het Aokigahara-bos. Dat staat internationaal bekend als een populaire plek om zelfmoord te plegen. Toen ze daar een lijk aantroffen, zei iemand dat hij zich "niet goed voelde". Paul vroeg hem of hij nog nooit naast een dode man had gestaan en lachte daarna. Paul bracht het lijk met meerdere close-ups in beeld, alleen het gezicht was geblurd.