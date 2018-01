AIVD-chef: tot vier concrete aanslagen voorkomen in Nederland

Presentator Twan Huys wilde van Bertholee weten hoe vaak hij een plan als dat van de Rotterdammer Jaouad A. had verijdeld. A. werd in december 2016 opgepakt na een tip van de AIVD, die alarm sloeg nadat hij in een afgeluisterd gesprek had gesproken over mogelijke doelwitten voor een aanslag. In zijn woning werden een automatisch wapen en zwaar vuurwerk gevonden.

"Als we zoiets zien en merken, dan durf ik te beweren dat we een aanslag hebben voorkomen", zegt Bertholee. Om daar onmiddellijk aan toe te voegen: "Alleen het ingewikkelde bij ons is natuurlijk wel, dat wij altijd op zoek zijn naar iets dat nog moet gebeuren." A. werd afgelopen november veroordeeld tot 4 jaar cel voor het beramen van een terroristische aanslag.

Enkele aanslagen voorkomen

Volgens de AIVD-chef is zo'n concreet terreurplan tijdens zijn ambtsperiode nog twee of drie keer voorkomen. Bertholee werd in december 2011 het hoofd van de geheime dienst. Hij wilde verder geen details over die verijdelde aanslagen geven, omdat het onderzoek nog loopt of de zaak onder de rechter is.

Mogelijk verwees Bertholee naar de aanslag die in 2013 werd voorkomen op basis van informatie van de Amerikanen. Ook meldde de AIVD in het jaarverslag over 2012 dat een aanslag van al-Qaida-terroristen was verijdeld.

Recent werd een 24-jarige Eindhovenaar nog veroordeeld tot 2,5 jaar cel en tbs voor het voorbereiden van aanslagen op militaire doelen en op premier Rutte.

Het hele gesprek van de studenten met Rob Bertholee wordt zondag 21 januari uitgezonden op NPO 2.