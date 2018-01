Camiel Eurlings: van CDA-kroonprins naar gevallen IOC-lid

Maar ondanks zijn ontslag bij KLM en vertrek bij American Express zit Eurlings niet stil, zegt zijn woordvoerder tegen Quote. "Hij heeft de afgelopen maanden verschillende activiteiten gedaan als IOC-lid", is de reactie. Eurlings is in 2013 aangetreden bij IOC als opvolger van koning Willem-Alexander, die op zijn komst zou hebben aangedrongen. De baan is in principe vrijwillig, maar onkosten worden ruimschoots vergoed.

In februari 2016 raakt het IOC-lid in opspraak, als blijkt dat zijn ex-vriendin aangifte tegen hem heeft gedaan vanwege mishandeling. Zij zou een hersenschudding, een gebroken elleboog en kneuzingen hebben opgelopen. Eurlings wil niet ingaan op de beschuldigingen en doet aangifte van smaad tegen zijn ex-vriendin.

Halfslachtig en te laat

Bijna een jaar later treft hij een schikking met het Openbaar Ministerie. Hij doet enkele dagen maatschappelijk werk en krijgt een aantekening op zijn strafblad. In december 2017 biedt hij voor de eerste openlijk excuses aan, voor wat hij zelf een eenvoudige mishandeling noemt. Critici noemen de verontschuldigingen halfslachtig en te laat.

Na zijn verklaring laait het debat over zijn rol als IOC-lid alleen maar verder op. Zijn uitspraken in een interview met NRC Handelsblad helpen niet. Eurlings spreekt van een "wederzijds handgemeen" en "handtastelijkheid", maar wil geen details kwijt. Na dagen vol nieuwsberichten over zijn aanblijven, besluit de voormalige 'kroonprins' alsnog op te stappen.