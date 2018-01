Veel activisten op lijst van Sylvana Simons voor gemeenteraad

Politica Sylvana Simons heeft op Nieuwjaarsdag de lijst met kandidaten bekendgemaakt waarmee haar partij BIJ1 meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.

Vrijwel alle kandidaten hebben een activistische achtergrond. Simons zelf is lijsttrekker. Voormalig Occupy-activist Jari Veldhuyzen, die in 2016 werd gearresteerd bij demonstratie tegen Zwarte Piet in Rotterdam, staat op nummer twee.

Ook documentairemaker Sunny Bergman ( o.a. Wit is ook een kleur) is kandidaat. Pasgeleden riep ze de sponsors op van het RTL-programma Voetbal Inside hun medewerking te staken. Aanleiding waren recente uitspraken over homo's, maar ze vindt dat VI al jaren seksistisch en racistisch is.

'Wit privilege'

Een andere naam op de lijst van Simons is actrice en columnist Anousha Nzume. Zij publiceerde afgelopen jaar het boek Hallo witte mensen.

Een andere activist op het gebied van het zogenoemde privilege van witte mensen is emeritus hoogleraar Gloria Wekker, van wie recent het boek Witte onschuld verscheen. De antropoloog houdt zich bezig met onder meer genderstudies en post-kolonialisme.

Verder staan op de lijst onder anderen de namen van Pride-ambassadeur Ana Paula Lima, oud-senator voor de SP Anja Meulenbelt en vluchtelingenactivist Marjan Sax.

Verhuizing

Sylvana Simons was eerder kandidaat-Kamerlid voor DENK. Na een conflict richtte ze Artikel 1 op, maar die partij haalde niet genoeg stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer.

Op last van de rechter moest ze de naam van de partij wijzigen, omdat Artikel 1 al werd gebruikt door een kenniscentrum tegen discriminatie.

Simons woont nog niet in Amsterdam, maar in Duivendrecht. Ze gaat verhuizen naar de hoofdstad als ze wordt gekozen, heeft ze toegezegd.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart.