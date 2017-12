Zes verdachten ongeregeldheden Turks consulaat vervolgd

Het Openbaar Ministerie vervolgt zes mensen die betrokken waren bij de ongeregeldheden bij het Turkse consulaat in Rotterdam in maart van dit jaar. De zes, van wie er twee minderjarig zijn, worden beschuldigd van openlijk geweld.

Een van de verdachten wordt ook vervolgd voor poging tot zware mishandeling. De 36-jarige man zou een politieagent tegen het hoofd hebben geschopt.

Ministersbezoek

De onlusten ontstonden bij het bezoek van de Turkse minister van familiezaken Kaya. Zij wilde bij het consulaat Turkse Nederlanders toespreken over het referendum over de Turkse grondwet, dat in april werd gehouden.

Kaya werd tot ongewenst vreemdeling verklaard en na enkele uren onder politiebegeleiding weggevoerd naar Duitsland. Bij het consulaat had zich een grote menigte verzameld, waarvan een deel zich tegen de politie keerde.

De politie zette waterkanonnen in en hield een aantal mensen aan. De verdachten werden na onderzoek aangehouden, zo publiceerde de politie foto's van relschoppers.

Relatie verbeteren

Het incident volgde op steeds hoger oplopende diplomatieke spanningen tussen de Nederlandse en de Turkse regering. Na het wegsturen van minister Kaya noemde de Turkse president Erdogan Nederland fascistisch en nazistisch.

Afgelopen donderdag liet Erdogan weten dat hij de relatie met Nederland weer wil verbeteren.