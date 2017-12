Gerard zag de aanslag in Londen en bracht zijn schoolklas in veiligheid

Een boel telefoontjes volgen. Kinderen bellen hun ouders, Gerard belt met school. "Een deel van de kinderen wilde naar huis, maar dat kan natuurlijk niet meteen." De groep ging uiteindelijk de volgende dag vervroegd naar huis.

"Sommige kinderen kregen last van de gebeurtenis, die durfden niet naar school te fietsen en waren bang voor ieder zebrapad. Ook voor begeleiders is het zwaar en voor een van hen nog steeds", zegt Gerard. "Die angst bij leerlingen en collega's slijt, ze kunnen het nu beter in perspectief plaatsen. Ik sta er anders in. Ik heb er zelf geen minuut minder om geslapen."

Dat hij is gaan kijken naar het geluid van de klap en daarmee zijn klas heeft gered vindt hij geen heldendaad. "Wat als ik niet was gaan kijken? Ja, dat weet ik niet. Hij had de groep aan kunnen vallen, maar misschien was er wel niets gebeurd. Achteraf denk je: het had anders af kunnen lopen, misschien was er wel een tweede dader met een geweer."

"Ik ben niet trots, je doet wat er van je verlangd wordt. Ik ben blij dat iedereen toch zo goed als heelhuids thuisgekomen is. Je bent altijd blij als de bus weer voor de school stopt. Je moet gewoon je werk doen en ik weet van mezelf dat ik rustig blijf als de problemen het grootst zijn."

"Ik ben sinds 1974 vijfentwintig keer met groepen kinderen in Londen geweest. Ik ken daar beter de weg dan in Amsterdam. Het is altijd een plezierige reis geweest, en natuurlijk wil je niet dat het dan op zo'n manier eindigt, maar ja... Op de eerste drie dagen kijk ik goed terug."