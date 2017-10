Ooggetuige Las Vegas: het was hier één grote chaos, heel heftig

Ook Claudio Houtman is in Las Vegas. Hij zat aan de bar van hotel Planet Hollywood, tegenover het Mandalay Bay-hotel, waar de schietpartij vlakbij was. "Plotseling kwamen er allemaal mensen naar binnen gerend. Een tijdje later hoorde ik gegil en even later ook schoten in het hotel. Mogelijk is de dader of zijn de daders hier naar binnen gevlucht."

"Mensen probeerden zo snel mogelijk naar buiten te komen, het was hier een grote, paniekerige chaos, heel heftig." Houtman ging achter de bar liggen en kroop daarna over de vloer naar een uitgang en kwam uit in een soort bunker. "Heel groot, maar je kon er niet verder, je zat er opgesloten en dat vond ik ook niet prettig."

Inmiddels zit hij weer in zijn hotelkamer en hij is niet van plan daar de komende tijd vanaf te komen. Dat wordt ook door het hotel geadviseerd. "Eigenlijk realiseer ik me nu pas wat er is gebeurd. Het is ook nauwelijks voor te stellen."