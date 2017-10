Formateur Rutte ontvangt laatste negen bewindslieden

Na Slob was VVD'er Mark Harbers bij de formateur. Hij wordt staatssecretaris bij Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor asielzaken. Lees hier over zijn periode in Rotterdam.

Hij weet genoeg van asielzaken om snel aan de slag te kunnen, zegt hij. "Ik ben acht jaar Kamerlid geweest en in die periode is dit een van de grotere thema's geweest." Hij wijst erop dat het thema veel binnenlandse aandacht vraagt, maar dat er voor de oplossing ook gekeken moet worden naar internationale afspraken.