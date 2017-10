Mark Harbers (VVD), wethouder Rotterdam in roerige periode

Mark Harbers (1969), die staatssecretaris wordt bij Justitie en Veiligheid (asielzaken), zat vanaf 2002 in de Rotterdamse gemeenteraad. Harbers noemt het de meest roerige periode uit de Rotterdamse politiek, met de moord op Pim Fortuyn en de komst van Leefbaar Rotterdam.

Hij maakte een uitstapje naar de landelijke politiek in 2006 als politiek assistent van toenmalig minister Zalm van Financiƫn.

Daarna werd hij wethouder Economie in Rotterdam. In 2009 dienden Harbers en zijn collega VVD-wethouder Baljeu hun ontslag in toen de omstreden islamoloog Tariq Ramadan van een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad als adviseur mocht blijven. Zij hadden twijfels over zijn opvattingen over de rechten van homo's en vrouwen. Harbers zei dat hij voor advies VVD-kopstuk Opstelten had gebeld en dat die zei dat hij zijn hart moest volgen. Later moest Ramadan alsnog het veld ruimen in Rotterdam.

Niet lang daarna volgde hij het Tweede Kamerlid Arend-Jan Boekesteijn op die moest opstappen omdat hij iets had verklapt over een vertrouwelijk gesprek tussen koningin Beatrix en Kamerleden.

Harbers werd financieel woordvoerder namens zijn partij en moest in 2015 het standpunt verkondigen dat de VVD toch akkoord ging met nieuwe steun van 5 miljard euro voor Griekenland, een gebroken verkiezingsbelofte.