Oud-Transavia-piloot Poch wil staat aanklagen bij vrijspraak

Oud-Transavia-piloot Julio Poch wil de Nederlandse staat aanklagen als hij in Argentinië wordt vrijgesproken van deelname aan de zogeheten dodenvluchten. Dat meldt Pochs advocaat Geert-Jan Knoops naar aanleiding van een gesprek met Poch met Reporter Radio. Ook drie oud-collega's van Poch bij Transavia kunnen een aanklacht verwachten.

De Nederlands-Argentijnse Poch staat in Buenos Aires terecht; hij wordt ervan verdacht dat hij heeft meegedaan aan het in zee gooien van gevangenen en politieke tegenstanders van de junta van dictator Videla, die Argentinië leidde tussen 1976 en 1983. De oud-piloot zou daarover met collega's van Transavia hebben gesproken in 2003. Zij deden later aangifte tegen hem.

Poch werd in september 2009 opgepakt op de luchthaven van het Spaanse Valencia, op verzoek van Argentinië. In een langdurig proces tegen hem en tientallen medeverdachten is afgelopen december levenslang tegen Poch geëist.

Niet naar Nederland

"De Nederlandse staat heeft een belangrijke rol gehad bij de uitlevering van Poch", zegt Knoops. "Vrij kort na zijn arrestatie wilde hij via kort geding uitgeleverd worden naar Nederland. Maar toen vroeg Nederland aan de Spaanse rechter dat af te wijzen, omdat Poch binnen een jaar berecht zou worden, er een eerlijk proces zou volgen en dat al het bewijsmateriaal in Argentinië was. Dat is niet gebleken, integendeel." Poch zit inmiddels acht jaar in voorarrest.

Nederland kon de piloot zelf niet uitleveren, omdat het geen uitleveringsverdrag met de Argentijnen heeft. Wel werden vluchtgegevens volgens Knoops doorgespeeld aan de Spaanse en Argentijnse autoriteiten, waardoor hij in Valencia kon worden aangehouden.