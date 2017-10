Formatiedag 209: het regeerakkoord is gepresenteerd

VVD-onderhandelaar en premier Rutte heeft het regeerakkoord gepresenteerd. Daarmee werd op dag 209 het record van de langste formatie uit de geschiedenis nipt verbroken (kabinet-Van Agt, 1977), met één dag.

Vanaf vandaag weten we wat de plannen zijn van het komende kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Rutte noemt het akkoord ambitieus en evenwichtig.

Rechtse koers

Volgens NOS-verslaggever Ron Fresen wordt dit geen kabinet van 'wij gaan het helemaal anders doen'. "Ze pakken de draad op waar Rutte II is geëindigd", zegt Fresen. "Ze willen werken aan oplossingen voor de zorgen waar Nederlanders mee zitten."

Die zorgen gaan aan de ene kant over migratie en veiligheid, maar ook over de toekomst en het klimaat. Fresen denkt dat door de deelname van VVD en CDA het kabinet een meer rechtse koers gaat varen op het gebied van veiligheid en migratie. Zo komen er iets hogere straffen, worden jihadgangers langer vastgezet en worden er kortere verblijfsvergunningen verstrekt.

En toch ook links

Door D66 en ChristenUnie wordt het kabinet juist weer linkser als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat, waar iedereen aan mee gaat betalen.

Rutte roemde tijdens de presentatie zijn mede-onderhandelaars Buma, Pechtold en Segers, "die ervoor gekozen hebben niet aan de zijlijn te blijven staan".

"Ze hebben een akkoord gesloten waar alle partijen genoeg van zichzelf in terug vinden. Het geven en nemen is zo gedaan dat ze er samen voor willen gaan nu", zegt Fresen.

Opgeblazen woorden

Dat de oppositie direct klaar stond om het akkoord te bekritiseren, was volgens hem te verwachten. "Dit was de dag van de grote opgeblazen woorden."

Het blijft desalniettemin een wankel geheel, omdat de vier coalitiepartijen maar 76 zetels in de Tweede Kamer hebben. "Dat is een hele krappe meerderheid. Er hoeft er maar eentje uit de boot te vallen, die het ergens niet mee eens is. Dat hebben we de afgelopen jaren al zien gebeuren, maar dat kan dit kabinet zich niet permitteren", zegt Fresen.

"Het wordt heel moeilijk voor Rutte", voorspelt hij. Donderdag wordt Rutte tot formateur benoemd. Hij moet nu op zoek naar 16 ministers en 8 staatssecretarissen.