'Regeerakkoord is ambitieus, maar de stormen zullen komen'

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie noemen het nieuwe kabinetsbeleid zelf ambitieus. Volgens NOS-verslaggever Xander van der Wulp hebben ze daar wel een punt. "Vier heel verschillende groepen die elkaar moeilijk gevonden hebben, maar die samen verantwoordelijkheid nemen", zo typeert Van der Wulp ze.

"Er werd voor de presentatie wel gedacht dat het niet veel meer kon worden dan een waterig compromis, maar toch hebben deze partijen ambitie getoond als het gaat om thema's als het klimaat, immigratie, veiligheid en onderwijs", aldus Van der Wulp.

"De partijen willen die ambitie daarom uitstralen", zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. "Het wordt geen kabinet dat het helemaal anders gaat doen, maar een werkkabinet dat doorgaat met de hervormingen van het oude kabinet."

Kwetsbaar

Hij verwacht dat het kabinet aangevallen zal worden op de klimaatplannen. Zelf vindt de coalitie die ambitieus, maar de oppositie noemt de doelstelling traag en niet effectief.

Een ander heikel punt is volgens Fresen de vraag bij wie de rekening wordt neergelegd. Het nieuwe kabinet wil dat werk meer moet lonen. Daarom wordt het belastingstelsel drastisch veranderd. Ondanks alle goede voornemens van de vier partijen had de oppositie niet veel tijd nodig om kritiek te uiten. De drie linkse partijen, PvdA, GroenLinks en SP verwijten de coalitie vooral dat ze de mensen met de laagste inkomens vergeten.

"Ik denk dat ze zich met z'n vieren in het midden van het spectrum goed moeten vasthouden", zegt Fresen. "De stormen zullen van links tot rechts komen. De vraag is nu of ze die stormen gaan overleven of dat ze gaan wankelen."