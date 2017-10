Operationeel directeur Ryanair ruimt veld om roosterchaos

De operationeel directeur van vliegtuigmaatschappij Ryanair neemt ontslag vanwege de roosterchaos bij het bedrijf. Directeur Michael Hickey is de eerste die het veld moet ruimen bij het bedrijf vanwege de chaos.

Ryanair schrapte de afgelopen weken vluchten waardoor ruim 700.000 passagiers werden gedupeerd. Dat gebeurde vanwege een acuut tekort aan piloten. Het tekort ontstond doordat het vliegend personeel verplicht vakantiedagen moest opnemen. Dat was het gevolg van een verandering in het personeelsbeleid, opgelegd door de Ierse toezichthouder IAA.

Geld terug

Topman Michael O'Leary heeft zijn excuses aangeboden voor de geschrapte vluchten. Volgens hem heeft 98 procent van de klanten of geld teruggekregen of is er vervangend vervoer geregeld. Dat gebeurde na druk van de Britse luchtvaartautoriteit Civil Aviation Authority.

Hickey werkte al dertig jaar bij Ryanair. O'Leary schrijft in een verklaring dat de operationeel directeur tijdens zijn loopbaan een belangrijke bijdrage heeft geleverd en dat hij moeilijk te vervangen zal zijn.