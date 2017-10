Wekdienst 1/10: referendum Catalonië en stoppen met roken

Wat heb je gemist?

In de Ierse hoofdstad Dublin zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de strenge abortuswetgeving in het land. Het is de eerste grote demonstratie sinds premier Leo Varadkar begin deze week aankondigde dat er volgend jaar een referendum komt over aanpassing van de wet. De Ierse abortuswetgeving is de strengste van Europa. Tot 2013 was het beëindigen van een ongeboren leven helemaal verboden. Vier jaar geleden werd de wet aangepast: abortus mag als het leven van de moeder in gevaar is. Het referendum wordt waarschijnlijk in mei of in juni gehouden.

Ander nieuws uit de nacht:

• In Waalwijk zijn 24 appartementen uren ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief in een flat. De politie ontdekte een verdacht voorwerp na een melding over mishandeling. Rond 04.00 werd duidelijk dat het niet om een explosief ging en dat er geen gevaar was.

• Een klein olieverfschilderij van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir is gestolen in de buurt van Parijs. De geschatte waarde van het doek Portrait d'une jeune fille blonde ligt tussen de 25.000 en 30.000 euro.

• De Nederlandse springruiters hebben voor de tweede keer de Fei Nations Cup gewonnen. De ploeg van bondscoach Rob Ehrens kreeg in de finale in Barcelona maar een strafpunt en dat was ruim voldoende voor de zege.

En dan nog dit:

Deze dag begint ook Stoptober, een campagne om samen 28 dagen niet te roken in oktober, met het doel om te stoppen met roken. De dag wordt voor de vierde keer in Nederland georganiseerd. Vorig jaar deden 53.000 mensen mee.