Klein olieverfschilderij Renoir gestolen bij Parijs

In de buurt van Parijs is een klein olieverfschilderij van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen. Het werd gisteren in een ruimte in Saint-Germain-en-Laye tentoongesteld voorafgaand aan een veiling van vandaag.

Een medewerker van het veilinghuis ontdekte gistermiddag dat het was verdwenen. De geschatte waarde van het doek 'Portrait d'une jeune fille blonde' ligt tussen de 25.000 en 30.000 euro. Het schilderijtje is slechts 14 bij 12,2 centimeter groot.

De politie hoopt dat uit beelden van de bewakingscamera's naar voren komt wat er met het doek is gebeurd. Het was het duurste stuk van de veiling.