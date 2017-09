Springruiters winnen Nations Cup

De Nederlandse springruiters zijn na 2014 voor de tweede keer winnaar van de Fei Nations Cup geworden. De ploeg van bondscoach Rob Ehrens kreeg in de finale in Barcelona een strafpunt aan de broek en dat was ruim voldoende voor de zege. BelgiΓ« en de Verenigde Staten werden met 4 strafpunten gedeeld tweede.

Jur Vrieling (Glasgow) reed foutloos, waarna Michel Hendrix (Baileys) ook de balken liet liggen. Hij kreeg echter een strafpunt vanwege tijdsoverschrijding. Marc Houtzager (Calimero) tikte er een balk af. Harrie Smolders (Don VHP) kwam als laatste in actie en wist dat een foutloze rit Oranje de cup zou brengen. De 37-jarige Brabander slaagde met verve.

Canada, dat donderdag met overmacht de eerste ronde had gewonnen, werd laatste. Titelverdediger Duitsland werd zesde.