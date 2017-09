'Aangifte commando's tegen Defensie om dodelijk ongeluk Ossendrecht'

De vijf officieren en onderofficieren hebben volgens de krant hun advocaat opdracht gegeven om aangifte te doen. Met verzoeken om de ruimte wel geschikt te maken voor oefeningen, door onder meer de linnen doeken te vervangen door kogelwerende wanden, is volgens de commando's niets gedaan. De militairen van het elitekorps wijzen erop dat het ongeval in Ossendrecht niet op zich staat. Zo is in meerdere brandbrieven aandacht gevraagd voor de versleten en achterhaalde spullen waarmee ze moeten werken.

De commando's nemen hun commandant Jelte Groen niets kwalijk. De hoogste baas legde na het rapport van de OVV de trainingen stil, omdat de veiligheid van de militairen niet gegarandeerd kon worden. De aanklacht zou volgens het AD vooral gericht zijn tegen 'de ambtelijke kliek en de militaire top in Den Haag'.

Mali

Donderdag was Defensie ook in het nieuws na een rapport van de OVV over een ongeluk tijdens de VN-missie in Mali. Daarbij kwamen twee militairen om het leven en raakte een derde gewond. In dat rapport werd geconcludeerd dat de munitieveiligheid en de acute zorg niet op orde zijn.

Minister Hennis moet zich dinsdag in een Kamerdebat verantwoorden naar aanleiding van de conclusies van het Mali-rapport. PvdA-leider Asscher zei gisteren dat het rapport zwaar genoeg is om af te treden.