'Geweldige generatie wielrenners zorgt voor uniek WK-succes'

Wat blijft je het meeste bij van dit kampioenschap?

"Dat is toch de derde wereldtitel van Peter Sagan, dat gaan we ons jaren later nog herinneren. Dat is echt bijzonder, het zegt veel dat hij de eerste renner is die drie keer op rij wereldkampioen geworden is."

"Bovendien was dit de eerste WK sinds die van Valkenburg in 2012 zonder gezeur. Vorig jaar in Qatar hadden we de hitte en een gebrek aan publiek. Twee jaar terug reden we in Richmond, in de Verenigde Staten. Daar wisten ze niet wat er gebeurde in de stad. En in Italië was het een grote chaos."

"Het was prachtig om de Noorse fans te zien, ze vonden het helemaal niet erg dat de halve stad afgesloten was. Tot slot was ook de heuvel in de tijdrit een geslaagd experiment. Die stond twee dagen vol met Noorse supporters, dat was geweldig om te zien."