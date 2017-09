Van Vleuten wint WK tijdrijden, zilver Van der Breggen

Annemiek van Vleuten is bij de WK wielrennen op de weg in Bergen (Noo) wereldkampioene tijdrijden geworden. Het zilver ging in de race over 21,1 kilometer naar Anna van der Breggen. De Australische Katrin Garfoot veroverde net als vorig jaar het brons.

Van Vleuten gaf halverwege de tijdrit, na het klimmetje naar Birkelundsbakken, nog drie seconden toe op Van der Breggen. Maar in de afdaling boog de 34-jarige Wageningse haar achterstand om in een voorsprong van twaalf seconden op de finish. Garfoot was uiteindelijk achttien seconden langzamer.

Ellen van Dijk, de wereldkampioene van 2013 en vorig jaar winnares van het zilver, eindigde op 52 seconden als vijfde.

Van Vleuten werd dit jaar onder meer Nederlands kampioen tijdrijden en won La Course, de prestigieuze tweedaagse tijdens de Tour de France. Vorig jaar leek ze in Rio op weg naar de olympische titel, maar kwam ze zwaar ten val.