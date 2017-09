Wekdienst 24/9: Trump bedreigt Kim Jong-un en Duitsland kiest

Wat brengt vandaag?

- Verkiezingen in Duitsland. Wint Merkel, zoals iedereen denkt? En hoe groot wordt Alternative für Deutschland? Om 18.00 uur sluiten de stembureaus en wordt een eerste exitpoll bekend. In aanloop naar de verkiezingen maakten we een aantal verhalen over hoe Duitsland ervoor staat, die vind je hier.

- Het is weer een volle sportzondag, met onder andere de laatste dag van het WK wielrennen in Noorwegen. Na het oranjesucces van de afgelopen dagen is het de vraag of er nog een medaille bij komt bij de mannen. De wegwedstrijd begint om 10.05 uur en is vanaf het begin te volgen via een livestream en een liveblog op nos.nl en vanaf 13.10 uur op NPO 1.

- Maar er is meer. De Nederlandse volleybalsters spelen in Azerbeidzjan tegen Tsjechië in hun afsluitende poulewedstrijd bij het EK. In het Amerikaanse Waterloo wordt het WK veldrijden gehouden. En er zijn vijf wedstrijden in de eredivisie: FC Utrecht - PSV, Ajax - Vitesse, , VVV - PEC Zwolle, FC Groningen - FC Twente en AZ - Excelsior.