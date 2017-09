'Uber wil concessies doen om te kunnen blijven rijden in Londen'

Uber is bereid om concessies te doen, zodat het taxibedrijf zijn diensten kan blijven aanbieden in Londen. The Sunday Times schrijft dat Uber maatregelen wil nemen waar het gaat om de veiligheid van de passagiers en het welzijn van zijn chauffeurs, bijvoorbeeld een limiet instellen voor het aantal werkuren en vakantiegeld.

Vervoersorganisatie Transport for London (TfL) maakte vrijdag bekend de vergunning van Uber niet te verlengen, omdat het niet voldoet aan de regelgeving voor taxidiensten in Londen.

Chauffeurs van Uber zouden meer ongelukken veroorzaken dan andere taxidiensten. Ook heeft Uber volgens TfL te weinig gedaan om chauffeurs met een criminele achtergrond te weren. Daarnaast speelt mee dat de van origine Amerikaanse taxidienst software gebruikt die voorkomt dat de autoriteiten de taxidienst kunnen controleren.

Gesprek

"Ons is niet gevraagd om veranderingen door te voeren, maar we willen graag weten wat we kunnen doen", zegt de manager van Uber in The Sunday Times. Hij wil graag in gesprek met TfL. De krant haalt bronnen aan die suggereren dat dat gesprek denkbaar is, maar het is onduidelijk of de instantie echt om de tafel wil. Uber kan nog in beroep gaan tegen het intrekken van de vergunning en zo lang die procedure loopt mogen de Ubertaxi's blijven rijden.

Uber reageerde op het intrekken van de vergunning door een petitie te lanceren. Die was zaterdagavond laat door ruim 600.000 mensen ondertekend. Volgens Uber hebben zo'n 20.000 Uberchauffeurs een e-mail gestuurd aan burgemeester Kahn van Londen om bezwaar te maken tegen het besluit.